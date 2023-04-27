柬埔寨渔民受影响 保护伊洛瓦底江豚政策转弯

（法新社金边27日电） 柬埔寨为保护极危物种湄公河豚（Mekong River dolphin）而在两个月前颁布法令建立保护区，但总理洪森今天取消了法令，因为渔民生计受影响且这些淡水豚仍不断死于非法捕猎。

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柬埔寨境内湄公河中的伊洛瓦底江豚（Irrawaddy dolphin）数量，从1997年首次调查的200只减少至2020年89只，主要是因为非法捕猎和丧失栖息地所致。

去年12月，3只伊洛瓦底江豚在10天内相继死亡，洪森（Hun Sen）今年2月便发布新法令，勒令在湄公河设立长达120公里的保护区，禁止在保护区内捕鱼。

保育人士也加强了保护伊洛瓦底江豚的努力。这种淡水豚曾遍布湄公河大部分流域，一直到越南的河口三角洲。

但此后仍有2只伊洛瓦底江豚死亡，其中包括上周被发现死在渔网中的一只宝宝，它才4天大而已。

洪森今天表示，因为「伊洛瓦底江豚持续死亡，且数以千计捕鱼维生的家庭受影响」，他决定取消新法令。

他在首都金边一场活动上说：「我们想保护濒临灭绝的伊洛瓦底江豚，但它们持续死亡。」

提到渔民在河中架起的刺网，他说道：「尽管有禁令，它们还是不断被刺网缠住。」

洪森表示：「我们该继续这项法令吗？我们必须废除它，让人们从这条河流获益。」

洪森要求相关当局实施旧法规，也就是禁止在部分伊洛瓦底江豚生存区域捕鱼，并处罚电鱼行为。

世界自然基金会（World Wildlife Fund）的资料显示，过去3年间已有29只伊洛瓦底江豚死亡，其中11只是在2022年死亡。

© 2023 AFP