波兰北部森林疑发现飞弹 弹体有前苏联通用文字

（法新社华沙27日电） 波兰当局今天表示，将对在波兰北部城市布伦堡（Bydgoszcz）附近发现的军事飞行物残骸进行调查。当地媒体报导，该军事物体为带有西里尔字母（Cyrillic）的飞弹。

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西里尔字母在斯拉夫语族和前苏联疆域内的国家广泛使用。

波兰司法部长焦布罗（Zbigniew Ziobro）在推特（Twitter）发文表示：「除了检察官，军事专家、警察、宪兵和波兰军事反情报局（SKW）代表都在现场。」

焦布罗指出，该军事飞行物落在距「布伦堡十几公里外」的森林中。该地点与俄罗斯和乌克兰边界距离遥远。

波兰国防部在另一篇推特发文中表示，「这个情况不会威胁札莫希奇（Zamosc）居民的安全」。札莫希奇是一座邻近村庄。

当地检方在一份声明中指出，「现场没有爆炸的迹象，也没有任何爆裂物」，并补充他们正调查各种可能。

根据当地媒体，该物体在本周稍早被发现，据传是一枚空对地飞弹。

波兰电台RMF FM在推特发文表示这个物体「有数公尺长，并直插进地里...弹体内部是空的...弹头也不见了」。

电台说，这个物体上刻有西里尔文字；不过电台引述的一位军事专家回顾，波兰本身的军队就拥有许多从苏联时期留下来的武器。

波兰特种部队「行动应变及机动组」（GROM）前指挥官波尔科（Roman Polko）表示，「这不一定是从俄罗斯或饱受战火摧残的乌克兰战线飞来」，他指出，这个物体有可能是来自「为乌克兰人或波兰飞行员」所举行的军事演习。

© 2023 AFP