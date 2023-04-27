美国联邦众院通过共和党版举债上限法案

（法新社华盛顿26日电） 美国众议院今天在共和党人推动下表决通过提高国家举债上限，在寻求就「过度」支出恐招致毁灭性倒债问题与拜登总统摊牌之际，这项法案结合了大幅削减开支。

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美国政府预料会在数周内达到法定举债上限，将增加这个世界最大经济体违约还款并在全球市场引发风暴的可能性。

这项「限制、储蓄、成长法案」（The Limit, Save, Grow Act）在众议院以217票对215票的些微差距通过，但因为遭到控制联邦参议院和白宫的民主党人反对，没机会成为法律。

共和党人决心在众议院通过这项法案，加强其与拜登谈判的地位。拜登坚决反对以削减开支交换提高举债上限。

众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）本周大部分时间忙着说服少数不同意这项法案的共和党党内同志，他今天盛赞这项投票将使美国「重回正轨」，「众议院共和党人刚刚提出了解决国家债务危机的计画」。

投票后不久，白宫随即炮轰这项法案。拜登团队称这会删减退伍军人等人士的医疗保健支出、让工作机会转向海外，并扩大富人的减税额度。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中说：「总统明确表示这项法案没机会成为法律。」

这份厚320页的共和党法案将把举债上限截止日期延后至2024年3月━预告总统大选竞选期间将上演另一场举债上限之战━或是举债上限调升至32.9兆美元。但它将大幅削减联邦开支，并推翻拜登取消学生债务和减缓气候变迁等重要政策。

拜登拒绝接受涉及削减开支的举债上限上调，麦卡锡希望这项法案在众院成功通过，将迫使拜登坐上谈判桌。

© 2023 AFP