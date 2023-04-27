联合国专家：中国强迫数十万藏人「职业训练」

（法新社日内瓦27日电） 联合国专家今天指控，中国强迫数以十万计西藏人投入若干计画，这些计画使其文化认同受到威胁而且可能造成强迫劳动。

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所谓职业训练和劳动力移转计画成为破坏西藏宗教、语言和文化认同，并且对藏人进行监视和灌输思想的藉口，6名联合国特别报告员对上述计画表达忧心。

这些专家指出：「自从2015年以来，据报已有数以十万计西藏人从他们原本的传统农村生活，被『转移』到低技能的低薪工作，这是透过一项被形容成自愿性的计画进行，但实际上据报他们是遭到威逼而参与。」

他们表示，劳动力移转计画是透过一个「在军事化环境下，较不专注培养专业技能，而更关注灌输文化和政治思想」的职训中心网络进行。

他们发现，参与计画的藏人据报被阻止讲藏语、遭劝阻展现自身宗教认同。

声明由联合国当代形式奴隶制问题特别报告员、贩运人口问题特别报告员、当代形式种族主义问题特别报告员、文化权利领域特别报告员、少数群体问题特别报告员和发展权特别报告员签名发表。

特别报告员是联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）任命的无给职、身分独立的专家，并未代表联合国发言。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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