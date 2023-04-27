艾尔段隐身2天后重新露脸 与蒲亭视讯对话

（法新社伊斯坦堡27日电） 身体不适的土耳其总统艾尔段缺席公开活动2天后，于今天重新露面，以视讯方式参与一座俄罗斯所建核电厂的线上揭幕仪式，并与俄罗斯总统蒲亭对话。

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69岁的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）25日晚间接受电视台现场访问时身体不适，随后暂停所有为了5月14日土耳其大选的竞选活动。

艾尔段表示，他在5座城市之间奔波造势和参与公共计画启动仪式期间，开始感到胃不舒服。卫生部长克札（Fahrettin Koca）今天说，艾尔段得了「感染性肠胃炎」。

艾尔段昨天被迫取消行程并待在家中，无法前往地中海岸，参与今天土耳其首座核电厂的盛大揭幕活动。

艾尔段现正处于执政20年来地位最不稳固的时候，今天以视讯方式露面，意味他努力凸显自己的健康与活力。但他在总统办公桌后方对蒲亭（Vladimir Putin）和全国说话时面带倦容，看起来很虚弱。

艾尔段依事先准备好的讲稿说：「尽管迟了60年，如今我国已晋升核电国家之林。」

蒲亭赞扬艾尔段的领导，称莫斯科「永远准备好（对土耳其）伸出友谊之手」，还说艾尔段「知道如何设定雄心勃勃的目标，并怀抱信心推动执行」。

民调显示，艾尔段在土耳其数十年来最重大的选举中，与反对派领袖基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）势均力敌，或是落后基里达欧鲁。

© 2023 AFP