菲海防舰南海巡逻 中国海警船挡道挑衅险相撞

（法新社马尼拉27日电） 中国一艘海警船在争议性南海海域，逼近拦截一艘载有媒体记者的菲律宾海岸防卫队巡逻舰，双方船舰险相撞，千钧一发之际，菲巡逻舰指挥官下令关掉引擎，让船只掉头，避免撞上。

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当时在菲国另一艘巡逻舰的媒体采访团队目睹整个经过。这起23日发生在南沙群岛的惊险事件，是中菲在争议性南海海域一连串事件的最新一起。

法新社等媒体获邀登上菲国海岸防卫队巡逻舰「马拉帕兹瓜号」（BRP Malapascua）和「马拉布里戈号」（BRP Malabrigo），参观菲舰在南海巡逻，造访12个岛屿和岛礁。

在这趟为期6天的行程中，中国海军军舰和海警船尾随菲国巡逻舰，并数度广播要求菲国巡逻舰离开该海域。

马拉帕兹瓜号指挥官耶南德兹（Rodel Hernandez）告诉随行媒体23日的惊险瞬间：「要不是我下令关掉引擎，让船掉头，我们的船首恐怕已相撞。」他描述菲巡逻舰遭遇中国海警船，有如大卫碰上巨人歌利亚。

这起令人捏把冷汗的事件，发生在菲国巡逻舰驶近菲国海军陆战队驻守的南沙群岛仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）。

当船身长度44公尺的马拉帕兹瓜号驶近时，船身长度是马拉帕兹瓜号两倍多的中国海警船驶入航道。

指挥官耶南德兹说，中国海警船距离马拉帕兹瓜号不到45公尺。

法新社等媒体采访团队在不到1公里外的「马拉布里戈号」上目睹这一切。附近还可以看到另一艘中国海警船。

耶南德兹说，中国船只经常阻挠菲舰在仁爱暗沙附近巡逻，而23日是有史以来最惊险的一次。

当时马拉帕兹瓜号和马拉布里戈号向中国海警船广播，表明他们要驶向仁爱暗沙进行「现场勘测」，要求中国船只「驶离我们的航道」。

中国海警船则以广播回应称，菲国巡逻舰非法驶入中国领海，要求菲舰离开。

仁爱暗沙距离菲律宾巴拉旺岛（Palawan）约200公里，而中国最近的大型陆块海南岛距离仁爱暗沙超过1000公里。

过去10年来，中国破坏数千公顷的礁石，在南沙群岛兴建飞机跑道、港口和雷达系统。

耶南德兹告诉媒体：「我们若停止巡逻，他们也会很快拿下爱尤银礁（Ayungin Shoal，即仁爱暗沙），所以我们必须一直巡逻，挑战他们的骚扰。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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