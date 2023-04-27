蒙大拿跨性别议员发言激怒同侪 遭禁入州议会

（法新社洛杉矶26日电） 美国蒙大拿州众议会的共和党议员今天投票表决禁止跨性别民主党议员泽菲尔进议会，因为泽菲尔先前以「双手沾染鲜血」批评他们禁止蒙大拿州提供性别确认医疗服务给未成年人。

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泽菲尔（Zooey Zephyr）已被禁止在蒙大拿州众议会剩余会期中发言，她先前批评投票禁止提供未成年人性别确认（gender-affirming）医疗服务的共和党议员同僚将「双手沾染鲜血」并拒绝道歉，反对者指出泽菲尔言论违反了礼仪规则。

蒙大拿州众议会过去一周来，因为一项禁止跨性别未成年人接受荷尔蒙和青春期阻断剂（puberty blocker）等特定药物治疗的法案而发生冲突，如今泽菲尔被禁止进入议会且只能远距参与辩论，为这场冲突划下句号。

倡导性别确认医疗服务的人士说，这些作法对患有性别不安（gender dysphoria）的人们有效。性别不安是指一个人的性别认同与自身生理性别不一致时，所出现痛苦的临床状况。

支持者宣称，拒绝接受这些治疗的孩童和年轻人面临更高的自残或自杀风险。

泽菲尔今天在蒙大拿州众议会发言时说：「当我站起来说你们手上染血时，我不是夸大其词。」她所引述的事件，是一名跨性别者在观看蒙大拿州众议会辩论限制跨性别人士权利议题时企图自杀。

当众议会议长要求泽菲尔为手上沾染鲜血的说法道歉时，她表示，这是在试图让她闭嘴，让她成为造成现实世界伤害的立法同谋。

「我拒绝这样做。而且我会永远拒绝这样做。我还要说，如果你用礼仪使那些要求你负责的人闭嘴，那么你所做的就是把礼仪作为压迫工具。」

蒙大拿州众议会表决通过禁止泽菲尔进入议会，具有席次优势的共和党议员力压反对这项作法的民主党。蒙大拿州众议会的共和党议员有68席，民主党议员仅有32席。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）谴责禁止泽菲尔进入众议会的作法，称这种行径是「独裁主义」。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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