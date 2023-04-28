俄军攻击乌克兰夺26命 基辅：反攻准备即将完成

（法新社乌克兰乌曼28日电） 俄罗斯对乌克兰各地城市发动飞弹袭击，造成5名儿童在内26人丧生，基辅表示，对俄军反攻的准备工作即将完成。

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俄罗斯发动的新一波致命攻击中，也包括乌克兰中部的历史名城乌曼（Uman）的住宅区，法新社记者见到救难人员自遭摧毁的住宅建物中挖掘受害者遗体。

俄军一夜之间发射为数众多的飞弹攻击，结束长达数周平静局面。此前，俄军不断对乌克兰发动攻击，企图在冬季期间瘫痪乌克兰电网。

俄军也对第聂伯罗市（Dnipro）发动飞弹攻击，造成1名31岁女性和她2岁幼女死亡，这名女性的双亲送医治疗。这座乌克兰中部城市1月也遭遇袭击，40多人丧生。

乌南的赫松（Kherson）当局今晚表示，俄军炮击毕罗泽卡村（Bilozerk），造成1死3伤。

乌克兰首都基辅也是这波攻击的目标，但未传出伤亡消息。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）才刚表示对俄罗斯阵地的反击准备工作接近完成，就发生俄罗斯这波攻击。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天指出，北约暨伙伴已供应乌克兰1550辆武装车和230辆战车，并助乌克兰自俄军夺回部分领土。

列兹尼科夫说：「装备方面已获承诺、准备和部分供应，全球性意义而言，我们已经准备好了。」他说，反攻的「准备工作即将完成」。

他说：「一旦有了天意、天气因素及指挥官决定，我们就会去做。」（译者：徐睿承）

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