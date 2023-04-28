教宗访匈牙利晤总理奥班 恐因俄乌战争蒙阴影

（法新社梵蒂冈28日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天前往匈牙利展开为期3天访问，此行议题可能会聚焦乌克兰战争，方济各并将会晤经常与他抱持不同观点的匈牙利总理奥班。

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高龄86岁的方济各1个月前才因支气管发炎住院，身体仍虚弱，因此此行只会停留在匈牙利首都布达佩斯。

方济各在当地时间上午8时20分自罗马的费乌米奇诺机场（Fiumicino Airport）起飞，预计于上午10时抵达匈牙利首都。布达佩斯的主要道路已封路多日，为迎接方济各的来访展开维安行动。

方济各抵达匈牙利后，将先由匈牙利总统诺瓦克（Katalin Novak）在总统府迎接，接着会晤总理奥班（Viktor Orban）。诺瓦克先前告诉当地媒体，为了接待方济各，她最近勤练西班牙语。

奥班2010年接任总理后，时常持反移民论点，捍卫「基督教欧洲」的理念，这和方济各对逃离贫困或战乱地区的民众抱持欢迎的立场相违背。

尽管如此，方济各去年在梵蒂冈一次公开接见中，曾因为匈牙利欢迎跨越边境逃离战乱的乌克兰人而感谢奥班。

俄罗斯全面入侵乌克兰的5个月前，方济各曾在布达佩斯短暂停留7小时参加一场国际宗教活动，当时他允诺将重返有39%人口为天主教徒的匈牙利。

方济各今天中午将发表此行首次谈话，并于下午在圣伊什特万圣殿（St Stephen's Basilica）会晤当地主教及神职人员。教堂广场上已架起大型萤幕并摆满椅子，届时将对公众直播他的谈话。

© 2023 AFP