泰国女子涉嫌用氰化物谋财夺命 死者增至13人

（法新社曼谷28日电） 泰国女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌用氰化物谋财害命毒死多人，警方已经把受害死者数上调至13人，并依预谋杀人罪侦办且扩大调查范围。

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莎拉拉因为涉嫌在数年之间犯下9件谋杀案，于4月25日遭到逮捕。

警方认为犯案动机与金钱有关，不过怀有4个月身孕的莎拉拉先前被诊断出罹患精神疾病。

泰国皇家警察总部副局长苏拉切（Surachate Hakparn）昨天表示，警方正在调查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件。

苏拉切在首都曼谷告诉记者：「她（莎拉拉）被控预谋杀人。」

电视台画面显示，身穿浅粉色服饰的莎拉拉26日在警方护送下穿过一群记者，从曼谷警察局被带去羁押。

警方没具体说明莎拉拉被控犯下多少件谋杀案，但提到她否认所有指控。

另外，警方已将调查范围扩大至5个省，大部分位于曼谷以西。

警方在莎拉拉家中发现了当局认为是氰化物的物质，并怀疑她在受害者的食物和饮料中下毒。

莎拉拉在羁押处所进行例行身体检查后，泰国矫正司（Department of Corrections）昨天证实她已怀孕4个月，并有紧张、视力模糊和头痛等状况。

调查人员已对其他证人进行询问。警方还描述第14位受害者吐出遭下毒的食物而逃过一劫。

苏拉切说道：「嫌疑犯诱骗最新的受害人服下某种草药，约20分钟后她就倒地了。」

苏拉切呼吁大众联系警方，提供其他可能案件的任何资讯。

警方起先怀疑莎拉拉大约两周前涉嫌在泰国中部的叻丕省（Ratchaburi）杀害一位朋友。

当地媒体报导，在进行放生鱼类的佛教仪式后，受害者便倒在美功河（Mae Klong River）河岸。

调查人员询问莎拉拉后，便认为她与其他氰化物中毒案件有关连。

© 2023 AFP