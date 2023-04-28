美军飞机再传事故 两直升机阿拉斯加训练坠毁

（法新社洛杉矶27日电） 美国军方表示，两架陆军攻击直升机今天在阿拉斯加州执行飞行训练时坠毁，这是美军不到1个月内所发生的第2起类似事故。

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美国陆军第11空降师（11th Airborne Division）声明指出，阿帕契（Apache）AH-64直升机「今天在训练返途中，于阿拉斯加希利（Healy）附近坠毁。第一线应变人员已赶到现场。事故正在调查中，有进一步讯息时将对外公布。」

法新社报导，目前尚不清楚坠机事故相关人员的情况。

美军此前也发生过类似事件，两架隶属第101空降师的黑鹰直升机（Black Hawk）3月29日晚间在坎贝尔堡基地（Fort Campbell）西北方的肯塔基州崔格郡（Trigg County）坠毁，机上9名官兵全部罹难。

近年来，美国军用飞机发生多起坠机事件，其中一架也是黑鹰飞机，在2月于阿拉巴马州一次训练飞行中发生事故，造成两名田纳西州国民兵死亡。

去年北大西洋公约组织（NATO）在挪威演习时，4名美国陆战队队员乘坐的V-22B鱼鹰机（Osprey）发生坠落事故而丧生；调查人员说，飞机可能是撞山坠毁。

2021年，一架T-45C苍鹰（Goshawk）喷射机在训练演习期间坠毁于德州沃斯堡（Fort Worth）附近的住宅区，机上两名海军飞行员获救，他们是在飞机坠毁前弹射逃生。（译者：纪锦玲)

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