美国以「挟持人质」为由 制裁俄罗斯和伊朗

（法新社华盛顿26日电） 美国今天对俄罗斯联邦安全局（FSB）和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）情报单位加诸新的制裁措施，原因是他们把美国人当作「人质」，像是上个月俄罗斯遭到逮捕的「华尔街日报」记者。

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一位官员在不具名情况下透露，实施制裁的目的是「促进对肇事者的问责，并藉由这样做，率先防止和阻止下一批案件的发生」。

俄罗斯一个月前拘留「华尔街日报」记者格什科维奇（Evan Gershkovich），指控他涉嫌情搜。

此外，美国前陆战队员惠兰（Paul Whelan）2018年在俄国遭到逮捕，后来因涉嫌情搜罪名，被判处2年徒刑。美方寻求让格什科维奇和惠兰获释。

美国在去年的换囚行动中争取到美国女篮明星格林纳（Brittney Griner）和另一名退役陆战队员利德（Trevor Reed）获释；格林纳因持含有大麻油的电子菸匣遭控走私毒品遭囚，利德则因攻击一名俄罗斯员警遭关押。

至少有3名美国公民被关押在伊朗监狱中，包括商人纳马济（Siamak Namazi），他从2015年以来便关押在德黑兰的伊文（Evin）监狱中。

© 2023 AFP