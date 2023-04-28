美国称国防部泄密嫌疑人 制造「暴力」威胁

（法新社波士顿27日电） 美国空军国民兵泰谢拉被控泄露多项高度机密文件，司法部检方今天在羁押庭庭告诉法官，泰谢拉过去有发表暴力言论的纪录，并持有不少武器，盼法官不要让被告交保。

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美国司法部还表示21岁的泰谢拉（Jack Teixeira）仍有可能接触到机密文件，且若获保释，「敌对」国家很可能会协助他逃亡。

检方在麻萨诸塞州的渥斯特（Worcester）举行的羁押庭表示，泰谢拉对美国的国家安全构成的风险仍在，在审判前都应予羁押。

泰谢拉的辩护团队表示，他们的当事人已无法再接触到机密文件，政府夸大泰谢拉对国家安全的威胁。

审理羁押庭的法官表示，他会择期裁定泰谢拉的交保声请。

在军中负责资通的泰谢拉被控策划10年来最具破坏性的美国机密文件外泄。

这些流入线上的机密文件显示美国对乌克兰抵抗俄罗斯军队的能力感到担忧，还透露出华府显在监听像以色列与韩国等盟友。

泰谢拉于本月初被捕，被控最高可判处10年和5年的两项罪名。

检方在26日晚间提交的一份诉状中指出，泰谢拉11月在社群媒体曾表示想「杀死一堆人」，因为这可「汰除意志不坚者」。

检方诉状称「他（泰谢拉）已接触且恐仍能接触大量机密讯息，这些讯息对敌国具有巨大价值，可为他提供安全庇护并供他逃离美国」。

泰谢拉被控「未经授权保有与传输国防讯息」及「未经授权搬动和持有机密文件或材料」，但他拒认罪。

辩方具状表示，检方「做出夸张判断，称敌国将引诱泰谢拉并策划他秘密逃离美国纯属猜测。」

© 2023 AFP