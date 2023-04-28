美媒：红发艾德出庭时自弹自唱撇抄袭

（法新社纽约27日电） 美媒报导，英国流行乐坛创作歌手红发艾德今天因情歌「自言自语」（Thinking Out Loud）版权官司在纽约出庭，他在证人席上自弹自唱，在陪审员前上演一场短暂演唱会。

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「纽约时报」报导，红发艾德（Ed Sheeran）以简单和弦演奏他创作的吉他情歌「自言自语」，否认抄袭已故灵魂乐手马文盖（Marvin Gaye）1973年创作的经典老歌Let's Get It On。

红发艾德的「自言自语」曾拿下第58届葛莱美奖（Grammy Awards）年度歌曲奖。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，红发艾德在法庭上更亲口演唱了这首他自称是原创的歌曲。

这起侵权官司是由马文盖的共同作曲家汤生（Ed Townsend）的继承人所提起，汤生的继承人主张「自言自语」在未经许可的情况下，抄袭Let's Get It On歌曲里的和弦进程及节奏元素，要求分得这首歌的利润。

红发艾德说，他大部分的歌曲都在一天之内写完，并称「自言自语」是他和创作型歌手艾美伟吉（Amy Wadge）共同创作的作品，两人于2014年2月在红发艾德家写下这首歌。

据美国广播公司新闻网报导，红发艾德表示：「我们抱着吉他并肩而坐…我们一起写了很多东西。」

红发艾德回忆，有次他刚洗完澡，就听到艾美伟吉在屋里其他地方弹奏部分和弦。他在法庭上表示：「我记得当时我心想：『我们必须利用那些和弦做点什么。』」

陪审员必须判定红发艾德的歌曲和马文盖的经典老歌在本质上是否有相似之处，以及它们的共同元素是否受到版权相关法令的保护。

审讯将于5月1日继续进行，预计届时红发艾德将进一步作证。

© 2023 AFP