南韩与美发表华盛顿宣言 北韩：危及和平不受欢迎

（法新社首尔29日电） 北韩领导人金正恩的胞妹金与正说，南韩与美国本周针对强化南韩安全必要性发表「华盛顿宣言」，那将使东北亚和全世界的和平受到威胁，是不受欢迎的行为。

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握有大权的金与正说，北韩确信必须进一步完善自己的「核战吓阻力」；她并未在声明中详述相关细节。

北韩官方媒体中央通信社（KCNA）提到，金与正说：「敌人愈是坚持举行核战演习、他们在朝鲜半岛附近部署的核子设施愈多，我们就愈有权利自卫，这和他们（的作为）成正比。」

金与正的声明是北韩首度针对南韩总统尹锡悦与美国总统拜登本周会面发表评论，同时也暗示北韩展现军力和武器发展的循环将持续下去。

尹锡悦与拜登这次在华府会晤，在各方担忧北韩不断扩增飞弹及炸弹武器库的情况下，美方承诺，有关任何可能与北韩发生的冲突，会让南韩更深入了解美国的核子计画。两人也共同发表「华盛顿宣言」（Washington Declaration），强化美国为南韩撑起的核保护伞。

美国也将派一艘海军核动力弹道飞弹潜舰（SSBN）造访南韩，这是自1980年代以来首见，以表明美国保护南韩不受北韩攻击的决心。

金与正说，华盛顿宣言「只会使东北亚和全世界的和平与安全面临更严重的危险，这是永远不会受到欢迎的行为」。

© 2023 AFP