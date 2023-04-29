美中争影响力 拜登将访巴纽会18位太平洋岛国领袖

（法新社莫士比港29日电） 美中两国竞逐太平洋地区影响力之际，巴布亚纽几内亚外长特卡琴科今天表示，美国总统拜登于5月造访巴纽期间，将会见18位太平洋国家领袖。

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法新社报导，特卡琴科（Justin Tkatchenko）指出，拜登（Joe Biden）会出席美国与巴纽的双边会谈，且「将与18位太平洋岛国领袖会面」。

这些国家为「太平洋岛国论坛」（Pacific Island Forum）成员，此一论坛为太平洋区域组织，成员多半为小型岛国，遍布于广大的太平洋海域。

澳洲及纽西兰总理也将出席。当拜登5月22日抵达巴纽时，他将成为至少一个世纪以来首位造访巴纽的美国在位总统。

此外，他也计划参加日本广岛举行的七大工业国集团（G7）峰会，以及在澳洲雪梨举办的「四方安全对话」（Quad）领袖峰会。四方安全对话是美国、日本、印度和澳洲之间的非正式战略对话。

美国特使尹汝尚（Joseph Yun）本周指出，中国在该地区的参与程度令人担忧，他认为太平洋岛国地区对美国国家安全至关重要，但一直以来也被美国忽视了，美国正努力「追赶」。

尹汝尚向美国智库「哈德逊研究所」（Hudson Institute）表示：「我们需要加快追赶…乐见任何高层级的接触。」 他还说：「让我们面对现实吧，这是中国与我们之间的战略竞争。」

© 2023 AFP