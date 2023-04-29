美军陆续发生致命坠机事故 陆军下令飞行员暂时停飞

（法新社华盛顿28日电） 美国陆军参谋长麦康维尔将军（James McConville）今天下令，未参与关键任务的所有陆军飞行员在完成必要训练前，将暂时停飞。此前几周，已有4架直升机坠毁。

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法新社报导，两架阿帕契（Apache）AH-64直升机昨天在阿拉斯加州相撞后坠毁，造成3名军人死亡，1名受伤。而上个月底，两架黑鹰直升机（Black Hawk）在肯塔基州坠毁，机上9名官兵全部罹难。

在陆军发表的声明中，麦康维尔「在两起造成12名官兵死亡的直升机意外后，下令暂时停飞。此举将使参与关键任务外的所有陆军飞行员停飞，直到他们完成必要的训练」。

声明中表示：「在停飞期间，陆军将重新审视风险承担/风险管理流程、航空维护培训课程、机组人员训练的标准化和管理以及监督责任。」

声明中也提到，现役部队必须在5月1日至5月5日间进行24小时全天停飞，国民兵和陆军预备役部队则需要在5月31日前完成。

近年来，美国军用飞行器发生多起坠机事件，其中一起是今年2月于阿拉巴马州进行训练飞行时发生的事故，坠毁的黑鹰飞机造成两名田纳西州国民兵死亡。

去年在挪威参与北大西洋公约组织（NATO）演习时，一架MV-22B鱼鹰型倾斜旋翼机（MV-22B Osprey）坠毁，机上4名美国陆战队队员丧生。调查人员表示，可能是撞山坠毁。

2021年，一架T-45C苍鹰（Goshawk）喷射机在训练演习期间坠毁于德州沃斯堡（Fort Worth）附近的住宅区，机上两名海军飞行员获救，他们在飞机坠毁前弹射逃生。

© 2023 AFP