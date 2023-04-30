乌兹别克修宪公投登场 专家：最大受益者是总统本人

（法新社塔什干30日电） 乌兹别克今天就宪法修正案举行公民投票，可能让总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的执政延长到2040年。

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乌兹别克3500万人口的权利长期遭到严格限制。当局表示，修宪将改善这个中亚国家的治理和生活品质。但政治观察家说，修宪最大的受益者，预料会是米尔济约耶夫本人。

乌兹别克选举委员会指出，投票所已于上午8时（台湾时间上午11时）开放，将于晚间8时关闭。

其中一项主要修正案是把总统任期从5年延长至7年，以及准许65岁的米尔济约耶夫再做2任，一直执政至2040年。

毫无疑问，在一个媒体受到严格控制的国家，这些修正案将获得通过。

两名为乌兹别克官方媒体工作的记者不具名告诉法新社，他们「奉命以正面的方式报导乌兹别克、这场公投和总统本人」。

两人都说，公投期间当局加强了审查。

政府竭尽全力为这场投票赋予合法的外衣，邀请名人参加大型造势活动和音乐会，来赞颂修宪公投提案和米尔济约耶夫。

首都塔什干（中亚最大城市）各地的看板刊登着虚构的选民聊天讯息。

第1条写道：「爸爸，我们去公园好吗？」

「不行，我们得先去投票。」

这样的宣传似乎收到了效果。18岁学生丹尼洛夫（Agay Danilov）告诉法新社，公投是个「好主意」，「我们可以选择国家的未来」。

2016年强硬派卡立莫夫（Islam Karimov）辞世后，米尔济约耶夫继任总统，在乌兹别克进行一系列改革，包括取缔棉花田的强迫劳动。

但维权人士表示，侵害权利的行为依然存在，也没有迹象显示当局会允许政治反对派出现。

修宪内容还包括废除死刑、建立更周全的个人法律保护，例如在警察拘留时的个人权利，以及人身保护令概念，也就是防止非法和无限期拘禁的保护措施。

© 2023 AFP