出生后就是艾尔段掌权 土耳其首投族盼换人当总统

（法新社伊斯坦堡30日电） 土耳其总统和国会大选将于5月14日登场，18岁学生费里出生后没看过现任总统艾尔段以外的执政者，但他决定趁人生第一次投票时，支持艾尔段的最大对手。

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提及艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）从2003年起执政20年来的纷纷扰扰，费里（Emre Ali Ferli）说：「我厌倦每天早上起床都在想政治。艾尔段总统下台后，年轻人就能专心考试和自由发言。」

在土耳其投票日当天，像费里这样的首投族约有520万人，占选民总数的8%。

作为69岁艾尔段的主要对手，现年74岁的前公职人员基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）寄希望于费里这类学生。

祖父般的基里达欧鲁是土耳其主要世俗政党的领导人，他在安卡拉（Ankara）一场青年集会上说：「春天将透过你们而到来。」

民调显示，基里达欧鲁的确有乐观的理由。

根据一份调查，在18至25岁的土耳其人当中，只有两成准备把票投给艾尔段及其根植于伊斯兰主义的政党。

艾尔段与基里达欧鲁都过了土耳其的退休年龄，两人承诺废止手机购买税并且提出免费上网方案，试图吸引Z世代（Gen Z）选民。

但对艾尔段来说，雪上加霜的是，比他年轻得多的58岁世俗民族主义候选人殷斯（Muharrem Ince）也可能吸走选票。

民调机构Konda研究员巴基尔吉（Erman Bakirci）表示：「艾尔段的年轻人选票较少。首投族比一般选民更现代化且较不重视宗教，而且超过半数不满自己当前的生活。」

© 2023 AFP