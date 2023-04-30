哥伦比亚火山蠢蠢欲动 当局下令紧急撤离

（法新社波哥大29日电） 哥伦比亚当局今天宣布，由于该国西部的鲁伊斯火山可能于近期内再度喷发，已开始疏散距离火山最近的城镇。

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法新社报导，哥国灾害风险管理办公室宣布，正采取行动，疏散哥伦比亚安地斯山脉（Colombian Andes）鲁伊斯火山（Nevado del Ruiz Volcano）主要火山口15公里以内的城镇。

哥国矿业部发布声明称，最近「地质活动明显增加」；哥伦比亚地质调查所（Colombian Geological Service）也警告，火山「可能在数天或数周内喷发」。

位于哥国西部、标高5300公尺的鲁伊斯火山是环太平洋火山带（Ring of Fire）众多火山之一，这条环绕太平洋盆地地区的路径特徵就是经常发生地震和火山爆发。

鲁伊斯火山上次大规模喷发是在1985年11月13日，当时这座火山已休眠数十年，喷发时散发的热气融化了山顶上长年累积的积雪。

此后火山爆发产生的泥流顺着河谷冲向下游，吞噬小镇亚美洛（Armero），镇上5万人口有半数罹难。这起事件被认定为哥国史上最严重的自然灾害，也是20世纪最致命的火山喷发事件之一。

© 2023 AFP