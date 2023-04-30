法国计划修改移民法 数千民众上街怒吼

（法新社巴黎29日电） 包括许多无证移民在内的数千名民众，今天走上巴黎及其他法国城镇的街头，抗议政府打算修改移民法，以及在印度洋马约特岛（Mayotte）的驱逐移民行动。

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法新社报导，在法国首都巴黎，示威队伍最前方的横幅标语写着，「反对达马南法律、反对压制、监禁和驱逐出境，要求一个友好的移民政策」。所谓的「达马南法律」指的是内政部长达马南（Gerald Darmanin）所推行的法案。

抗议者也不满当局在法属印度洋岛屿马约特岛的遣返非法移民行动。这些无证移民大多来自邻近的葛摩联邦（Comoros），目前居住在约特岛上卫生条件不好的棚寮区。

葛摩联邦民权领袖穆罕默德（Mhamadi）在南部港市马赛（Marseille）表示，达马法案与马约特岛的驱逐行动有关联。今天在马赛港有多达300人参加示威活动。

这项名为「改善整合并管控移民」的争议性法案，目的是让政府驱逐出境行动有更大执行空间，特别是针对犯罪的外国人。

根据此一法案，移民在取得多年居留许可之前，须具备起码的法语水准；法案允许强制实施指纹辨识，对长期居留许可的更新规定也更为严格。

在西北部城市勒恩（Rennes），有超过1500人走上街头，呛声「打倒警察国家」。（译者：纪锦玲）

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