波兰查封华沙俄国学校 俄批违法

（法新社华沙29日电） 波兰今天表示，已经查封莫斯科驻华沙大使馆附近一所为外交人员子女开设的高中。俄罗斯称此举「违法」。

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关于这栋1970年代建筑物的争吵已持续一年。

波兰外交部发言人贾西纳（Lukasz Jasina）告诉法新社：「这座建筑属于华沙市政府。」贾西纳还说，此举是依据查封官的命令进行。

波兰表示，波俄双方在对方国家拥有的外交建筑数量存在巨大差异。

俄罗斯外交部表示：「我们认为这是波兰当局又一次的敌对动作，公然违反1961年维也纳公约（Vienna Convention）。」

俄罗斯外交部保证会针对波兰当局以及波兰在俄罗斯的利益做出「严厉回应」，让他们承受后果。

俄罗斯驻波兰大使安德瑞夫（Sergei Andreev）也谴责波兰此举是非法入侵外交设施，他说，教职员都住在这栋大楼的土地上。

他说，学校将继续在俄罗斯大使馆区另一处设施内继续运作。

「我们的首要任务是确保我们员工及其家属的安全和利益。」

2022年3月，俄罗斯入侵乌克兰后不久，波兰外交部发出声明说，波兰法院判决俄罗斯必须将这些建筑归还给波兰。

© 2023 AFP