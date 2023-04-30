苏丹内讧进入第3周 红十字会飞机载送人道物资驰援

（法新社苏丹首都喀土穆30日电） 非洲国家苏丹境内爆发夺命冲突，敌对将领旗下部队互斗至今已进入第3周，首架载运人道援助物资的红十字会飞机今天在苏丹着陆。

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红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）表示：「这8公吨的人道援助货物，包括用于支援苏丹医院和苏丹红新月会（Sudan Red Crescent Society）志工的手术材料。」

效忠两名敌对将领的苏丹部队4月15日爆发战斗，迄今已造成逾500人死亡、数以千计的人受伤，并迫使数以万计的民众离开家园。

在首都喀土穆（Khartoum），从冲突开始以来死尸一直留在街头。红十字国际委员会非洲区负责人尤塞夫（Patrick Youssef）告诉记者，苏丹红新月会正「试图前往街上收拾遗体」。

根据世界卫生组织（WHO），喀土穆许多医疗设施在战斗期间遭到炮击，目前只有16%的医院还在运作。

红十字会飞机从约旦首都安曼（Amman）启程后，抵达苏丹东部城市苏丹港（Port Sudan）。尤塞夫说，目前援助物资只能透过苏丹港进入苏丹。

他表示，机上医药箱「足以稳定1500名患者情况」，红十字国际委员会希望获得安全保证，以运送更多援助物资至喀土穆和苏丹西部的达佛（Darfur）。

尤塞夫指出，起初他们能够把一些援助物资送到达佛，但是「还不够，而且我们无法把任何东西送进喀土穆」。

© 2023 AFP