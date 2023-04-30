阿拉伯国家外长约旦集会 讨论终结叙利亚外交孤立

（法新社约旦安曼30日电） 约旦外交部表示，阿拉伯国家外交部长将于5月1日在约旦集会，讨论叙利亚的长期冲突和结束大马士革在这个地区的外交孤立。

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自2011年叙利亚内战开始以来，总统阿塞德（Bashar al-Assad）一直处于政治孤立状态。

然而，沙乌地阿拉伯和叙利亚的亲密盟友伊朗在3月恢复外交关系，改变区域各国关系后，最近几周出现大量的外交活动。

5月1日在安曼举行的会议将有来自埃及、伊拉克、约旦、沙乌地阿拉伯和叙利亚的外交部长参与。

约旦外交部今天发表声明说，会谈将「评估这些国家与叙利亚政府的接触，以期达成叙利亚危机的政治解决方案」。

约旦外交部说，这次会议是4月中「由沙乌地阿拉伯主办的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council, GCC）国家以及约旦、伊拉克和埃及间协商会议的延续。」

在4月中的会议上，9个阿拉伯国家在吉达（Jeddah）讨论如何结束叙利亚在外交领域长期处于孤立的局面，以及在叙利亚于2011年被暂停资格后是否可能重返由22个会员国组成的阿拉伯联盟（Arab League）。

然而，反对叙利亚重返阿拉伯社会的地区反对者仍然存在。支持叙利亚反抗军的卡达认为，叙利亚重返阿拉伯联盟的想法只是「猜测」。

© 2023 AFP