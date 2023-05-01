中国对斯里兰卡投资又一桩 可伦坡港建物流中心

（法新社可伦坡1日电） 中国招商局集团今天宣布，将在可伦坡港兴建大型物流中心，集团对斯里兰卡的投资金额将因此增至20亿美元。

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斯里兰卡在去年发生外债违约后正在试图重振经济。斯里兰卡在粮食、燃料和药品等必需品短缺，引发大规模反政府抗争之际爆发了外债违约。

中国招商局集团在可伦坡港兴建大型物流中心的建设成本预计为3.92亿美元，这是斯里兰卡外债违约以来第一项大型外国投资。

招商局集团今天发表声明表示，该物流中心建设计画，将使集团「在斯里兰卡的累积投资金额...超过20亿美元，成为岛上最大的外商投资企业」。

为了在可伦坡建造物流中心，招商局集团成立了合资公司，并将持有70%的股份。可伦坡港是杜拜和新加坡间唯一的深海港口。

招商局集团表示，这个被它称为南亚最大物流中心的建设，将在2025年底前完工。

招商局集团同时握有斯里兰卡南端赫班托达港（Hambantota）的控制权。

赫班托达港被认为是前总统马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）推出的「白象」（white-elephant，指昂贵却无用）计画之一。马辛达．拉贾帕克萨曾统治斯里兰卡10年，2015年败选下台。

马辛达．拉贾帕克萨曾向中国大量借款，用于许多被批评为「债务陷阱」的计画，并导致了斯里兰卡历史上最严重的经济危机。

因无力偿还用以兴建赫班托达港而积欠的钜额贷款，斯里兰卡在2017年将港口以11.2亿美元的价格租给招商局集团，租期为99年。

中国庞大的「一带一路」倡议已提供亚洲、非洲和欧洲国家的建设计画数以十亿计美元贷款。批评者指出，这些贷款使许多国家负债累累。

邻近的印度以及美国，对于中国海军能透过使用斯里兰卡港口取得印度洋海上优势，表示关切。

斯里兰卡坚称其港口不会被用于任何军事用途。（译者：王嘉语/核稿：陈政一）

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