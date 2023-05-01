乌克兰中部遭飞弹攻击酿34伤 包括5名儿童

（法新社基辅1日电） 乌克兰地区当局表示，俄罗斯军队今晨发射飞弹攻击乌克兰各地，在中部的第聂伯罗州（Dnipropetrovsk）造成34人受伤，其中包括数名儿童。

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法新社报导，第聂伯罗州州长赖萨克（Sergiy Lysak）在社群媒体发文表示：「由于飞弹攻击巴甫洛格勒（Pavlograd）地区，已有34人受伤，其中包括5名孩童，年纪最小的伤者是1个8岁女孩。」

乌国当局表示，俄军于当地时间凌晨2时30分左右发动攻击，所发射的18枚飞弹中有15枚遭到摧毁。

根据另名官员，与此同时，俄军也在南部赫松（Kherson）地区杀死1人，另有3人受伤。

近几周来，乌国大部分战斗都集中在东部顿巴斯（Donbas）地区，特别是在巴赫姆特（Bakhmut）。

乌克兰地面部队司令席尔斯基（Oleksandr Syrsky）今天表示，他的部队在当地进行了小规模反击，并将俄军驱离部分阵地，但当地局势仍「困难重重」。

席尔斯基说，目前当地的状况相当艰困，「与此同时，在城内的某些地区，敌人遭到我方部队反击，（撤退后）留下一些阵地」。

目前俄军仍掌控巴赫姆特约8成的地区。

© 2023 AFP