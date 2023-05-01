估乌5月中反攻 佣兵组织首脑：俄恐将陷入悲剧

（法新社莫斯科30日电） 与克里姆林宫关系密切的佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津今天预期乌克兰将于5月中旬展开反攻，并且警告这对俄罗斯而言恐怕会是一场「悲剧」。

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瓦格纳集团（Wagner Group）长达数月以来一直是乌东战斗核心所在巴赫姆特（Bakhmut）战役俄方攻势的急先锋。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）盟友，但是做为私人军事集团负责人，他陷入与俄罗斯国防部间的权力斗争。

他责备俄罗斯军方领导阶层说：「我们（瓦格纳集团）只有所需炮弹的10%到15%。」

普里格津是在接受亲克里姆林宫的俄罗斯战地记者皮高夫（Semyon Pegov）访问时，作以上表示。

他表示，预期乌克兰将于5月中旬展开反攻，还说「这场反攻可能成为我国的一场悲剧」。

乌克兰最近表示，正就期待已久的反攻整备进行最后确认。

俄罗斯西部布扬斯克州（Bryansk）州长今天表示，一个边境村落遭到乌克兰炮击，造成4人丧生、两人受伤。被俄罗斯并吞的克里米亚（Crimea）昨天则发生一个燃料库疑似遭到无人机袭击事件。

© 2023 AFP