奥地利富婆珍藏珠宝将拍卖

（法新社日内瓦30日电） 拍卖公司佳士得（Christie's）下周将开始拍卖奥地利富婆海蒂霍顿（Heidi Horten）生前珍藏的数百件珠宝，预料将打破先前「玉婆」伊丽莎白泰勒收藏的拍卖纪录。

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海蒂霍顿的夫婿是德国商人汉姆特霍顿（Helmut Horten），在纳粹统治下致富。

佳士得将提供700件海蒂霍顿的收藏拍卖，其中不乏卡地亚（Cartier）、海瑞温斯顿（Harry Winston）、宝格丽（Bulgari）、梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）等20世纪设计师「独特且非凡的作品」。

全部收藏品估计价值超过1.5亿美元。

此次可能超过佳士得2011年拍卖伊丽莎白泰勒遗物和2019年「奇珍异宝：大君与蒙兀儿」（Maharajas and Mughal Magnificence）所写下的两场纪录，那两场拍卖所得都超过1亿美元。

佳士得表示，海蒂霍顿这批收藏品中，最厉害的是一枚珍稀的卡地亚红宝石和钻石戒指，重25.59克拉。

佳士得拍卖行珠宝部负责人佛西特（Max Fawcett）表示：「这个系列之所以特别引人注目，是因为宝石种类繁多，品质优良。」

海蒂霍顿去年以81岁辞世，据财经媒体「富比世」（Forbes）报导，她身家多达29亿美元。

霍顿基金会（Horten Foundation）委托历史学家于2022年1月发表的报告指出，1987年在瑞士去世的汉姆特霍顿一度是纳粹党员。

1936年，希特勒在德国上台3年后，汉姆特霍顿接管位于杜伊斯堡（Duisburg）的纺织公司Alsberg。Alsberg原本的犹太老板在纳粹当权后匆忙逃难。

汉姆特霍顿之后又接管多间原本属于犹太老板的店铺。

佳士得执行长施俊安（Guillaume Cerutti）告诉法新社，佳士得经过深思熟虑后，才决定举办这次拍卖会。

「佳士得从没打算隐瞒霍顿先生的过去，我们已在销售资料和网站上加入相关资讯，确保所有人都清楚事实。」

佳士得强调，此次拍卖所得将交给2021年成立的海蒂霍顿基金会（Heidi Horten Foundation）。这个基金会赞助艺术收藏以及海蒂霍顿支持的医学研究、儿童福利等慈善活动。

© 2023 AFP