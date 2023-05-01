巴拉圭将迎来新面孔 执政党候选人潘尼亚出线

（法新社亚松森30日电） 44岁友台执政党总统候选人潘尼亚今天在巴拉圭大选中胜选，笑容可掬、和蔼可亲的他，替在当地巴拉圭执政近80年的保守派红党再添新面孔。

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出身经济学家及前财政部长的潘尼亚，设法保住了红党的执政地位，尽管红党内部对于部分党魁的贪污指控存在严重分歧，就连潘尼亚的政治导师也涉入其中。

这次潘尼亚首次尝试出任巴拉圭总统，选前他的民调一直落后于中左翼竞争对手艾里格里（Efrain Alegre）。

潘尼亚2017年曾试图角逐总统，但在党内初选输给现任总统阿布铎（Mario Abdo Benitez），与总统大位擦肩而过。

潘尼亚身材高大且体格健壮，过去常被外界描述为学术生涯辉煌，但政治实战经验不足的技术官僚。

潘尼亚在巴拉圭前总统卡提斯（Horacio Cartes）拔擢下进入政坛，并在卡提斯任内担任财政部长，被批评者描述为卡提斯的秘书。卡提斯因涉嫌贪污遭美国制裁。

不过，潘尼亚对于批评无动于衷。一名曾与他共事者告诉法新社：「他非常平静，他内心平静的令人印象深刻。」

尽管在竞选过程中，面临着向中国开放的压力以及中国对大豆和牛肉的巨大消费需求，红党候选人潘尼亚仍誓言要延续巴拉圭与台湾长达数十年的外交关系。巴拉圭是台湾现有的13个邦交国之一。

© 2023 AFP