联合国开会讨论阿富汗危机 没邀塔利班

（法新社杜哈1日电） 联合国今天将带头召开会议，针对正遭受危机打击的阿富汗，讨论该如何应对其执政者塔利班当局，及如何施压塔利班放宽对妇女工作和女孩上学的禁令。但塔利班将在这场会议缺席。

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这场为期2天的会议，由联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）提出召开，约有25个国家和组织的代表将参加，包括美国、中国、俄罗斯、几个欧洲主要援助国及巴基斯坦等重要邻国的特使。

然而，塔利班（Taliban）政府并未受邀参加这场在卡达首都杜哈举行的会谈。在会议召开之前，也有人提出是否承认塔利班政权这个争议性问题。

一小群阿富汗女性周末在首都喀布尔举行抗议游行，她们反对任何承认塔利班政府的举动。塔利班自2021年8月起重掌阿富汗政权。

阿富汗妇女组织联盟昨天发布致杜哈会议的公开信，表示她们对于任何国家可能考虑与塔利班政府建立正式关系感到「愤怒」。联合国称塔利班政府是阿富汗的「事实上当局」（de facto authorities）。

联合国和美国皆已强调，杜哈会议议程并未包括承认塔利班政府。

但联合国副秘书长穆罕默德（Amina Mohammed）近期一番发言，令人权团体的忧虑加剧。她4月时表示，杜哈会议可能找到「一些小步骤」，朝向「保有原则地承认」塔利班政府前进。不过联合国其后表示，穆罕默德的言论遭到错误解读。

尚无国家与目前的阿富汗政府建立正式关系。至于是否能加入联合国，只能由联合国大会决定。

在古特瑞斯抵达杜哈前，他的办公室表示，这场会议的目的，是希望在成年与未成年女性权利、组成包容性政府、打击恐怖主义和毒品贩运等议题上，「针对如何与塔利班交涉，能在国际社会内部达成共识」。

© 2023 AFP