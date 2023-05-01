英王查尔斯加冕仪式改誓词 将号召人民宣誓效忠

（法新社伦敦1日综合外电报导）英国国王查尔斯三世即将举行加冕典礼，所有英国人将依照过去保留给贵族的传统，宣誓对君主效忠，但这个仪式却惹怒反皇派。

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英格兰教会坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威尔比（Justin Welby）6日将在西敏寺（Westminster Abbey）主持加冕典礼。他于4月29日宣布，过去传统的「同侪的敬意」（Homage of Peers）仪式将被废除。这个环节原本是由贵族跪在国王面前，宣誓对他效忠。

但仪式将会有「人民的敬意」（Homage of the People）环节，号召英国以及其他奉英国君主为国家元首的国家人民，宣誓对英王效忠。

威尔比主教将号召「在大不列颠暨北爱尔兰联合王国以及其他王国和领土，所有怀抱善意的人民，发自内心并出声，向他们不容质疑的国王、所有人民的捍卫者宣誓效忠」。

加冕仪式上将宣读：「所有恳切的人，在这个教堂内和其他地方的人请一起说：我发誓我将真诚效忠国王陛下，以及您依法的继承人和继任者。愿上帝保佑我。」

在英国以及奉英国君主为国家元首的加拿大，国会议员在就职时都已经宣誓对英王效忠。

数名当选的民意代表昨天接受英国媒体访问时说，他们愿意在加冕典礼上愿意说出新的誓词。

然而，反对君主制的团体却认为，要求一般大众在加冕典礼宣誓效忠太过「冒犯，是对反对声音充耳不闻，且蔑视人民」的举动。

反君主制组织「共和国」（Republic）发言人史密斯（Graham Smith）说：「在民主政体，应该是国家元首宣誓对人民效忠，而不是反过来。」他们计划在5月6日发起示威抗议活动。

这个加冕仪式还有许多第一次，声明指出，加冕仪式将首次使用与不列颠群岛相关的语言，如威尔斯语、苏格兰盖尔语和爱尔兰盖尔语，女性主教也将首次参加仪式。

© 2023 AFP