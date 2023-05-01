菲律宾总统小马可仕：不会让菲国成为军事中继站

（法新社马尼拉1日电） 菲律宾总统小马可仕今天将与美国总统拜登会面。在前往华府的途中，小马可仕强调，他的政府不会允许菲律宾成为任何军事行动的「中继站」。

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法新社报导，马尼拉近日允许华盛顿进入更多菲国军事基地，以对抗中国在该区域日益强硬的态度，以及其对争议水域、岛屿和岛礁的广泛主权声索。

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨天在飞往华府的专机上告诉记者，「我们不会鼓励其他国家采取任何涉及菲律宾的挑衅行动。我们也不会允许菲律宾被当作任何军事行动中继站。」

4月29日，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）呼吁中国停止在南海的「挑衅与不安全行为」，他还说，针对菲国武装部队的任何攻击都将引来美国的回应。

上月23日，一艘中国海警船在南海逼近拦截一艘载有媒体记者的菲律宾海岸防卫队巡逻舰，双方船舰差点相撞。

根据菲律宾总统府的声明，小马可仕在专机上表示，4月23日的事件中，菲中双方船只「差点相撞，这…可能造成双方人员伤亡。我们就是想避免这种事情发生」。

小马可仕也敦促中国尽快落实今年稍早他在北京与中国国家主席习近平达成的协议，即针对南海主权声索重叠问题设立「直接沟通机制」。 他说，马尼拉已设立菲方团队，但北京尚未这样做。

小马可仕坚称，他不会让中国践踏菲律宾在南海的权利，且会在寻求强化防务关系时倾向美国。

© 2023 AFP