乌克兰坦克部队：已准备好发动春季反攻

（法新社巴赫姆特2日电） 在乌克兰东部前线城市巴赫姆特（Bakhmut）附近，乌国坦克部队成员表示，他们已准备好对俄罗斯军队发动春季攻势。

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法新社报导，在某个阴天，小组长欧勒山大（Oleksandr）和其他3名士兵利用一根6公尺长的杆子，清洁T-72主力战车的大炮。

41岁的欧勒山大说，虽然他们已好几天没开火，但他们仍会定期维护装甲车，以确保这些车辆「随时准备就绪」。

乌克兰当局表示，他们数月来一直在准备反攻，以将俄军赶出乌国东部和南部领土。

欧勒山大清理完波兰捐赠的一辆坦克后，气喘吁吁地说：「我们必须继续前进，因为这是我们尽快回家的唯一机会。」

他说，「只有透过胜利（才可能回家），所以我们在等待机会」，远方传来隆隆炮击与爆炸声。

巴赫姆特距离此处约有15公里。自去年夏天以来，当地一直是两军交锋的核心地带。

近几周来，俄国佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）和俄军特种部队成员都已进入巴赫姆特市中心。

乌军目前仅控制巴赫姆特西部的一小部分地区，莫斯科当局则声称控制该市约90%地区。该市在战前有7万人口，但如今已几乎沦为废墟。

© 2023 AFP