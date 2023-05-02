南苏丹政府：苏丹交战双方同意从4日起停火7天

（法新社南苏丹首都朱巴2日电） 南苏丹外交部今天表示，苏丹交战双方在与南苏丹总统基尔（Salva Kiir）的电话交谈中，已同意从4日起停火7天，为结束两个多星期来的血腥战斗带来希望。

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南苏丹外交部在声明中说，率领苏丹政府军的总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）与准军事团体「快速支援部队」（Rapid Support Forces）的指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）「原则上同意从5月4日至11日停火7天」。

声明中说，双方也同意「任命和平谈判代表，在他们所选择的任何地点会谈」。

基尔与柏罕、达加洛通话，是东非八国所组区域集团「政府间发展组织」（IGAD）倡议的一部分，这个集团呼应非洲联盟（African Union）和国际社会的呼吁，一直在推动苏丹交战双方结束战斗。

苏丹在4月15日爆发武装冲突，此后流血事件不断。空袭与炮火肆虐大喀土穆地区（greater Khartoum）大片土地，造成数百人死亡、数千人受伤，促使数以千计的苏丹人逃往邻近国家。

但是更多大喀土穆地区民众无力逃亡，被迫藏身这个有500万人口的大都会区，当地粮食补给、饮用水和电力持续减少。

联合国机构国际移民组织（IOM）今天表示，估计这场战斗已经造成33万4000人在国内流离失所。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）发言人萨拉多（Olga Sarrado）则在瑞士日内瓦告诉记者：「现已从苏丹逃到邻国的人员当中估有逾10万难民。逃亡者包括苏丹难民、仓促返家的南苏丹人，以及本来就以难民身分待在苏丹的其他人。」

联合国难民事务高级专员公署估计，随着冲突持续，可能会有多达80万人逃到邻国。（译者：陈政一）

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