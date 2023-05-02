圣战领袖以色列狱中绝食87天身亡 巴方发射火箭炮

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（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉2日电） 伊斯兰圣战组织一名领袖在遭以色列拘留期间绝食抗议长达87天后，今天死于狱中。消息传出后，法新社记者目睹巴勒斯坦武装分子从加萨走廊发射火箭炮。