圣战领袖以色列狱中绝食87天身亡 巴方发射火箭炮
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（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉2日电） 伊斯兰圣战组织一名领袖在遭以色列拘留期间绝食抗议长达87天后，今天死于狱中。消息传出后，法新社记者目睹巴勒斯坦武装分子从加萨走廊发射火箭炮。
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法新社报导，以色列军方发布声明称，靠近加萨走廊（Gaza Strip）的边界地区响起警报，警告即将开火。
火箭炮是在约旦河西岸激进组织「伊斯兰圣战组织」（Islamic Jihad）领导人物安德南（Khader Adnan）死后发射。
以色列监狱当局表示，安德南绝食抗议87天后，今天死在狱中。以方表示，安德南「拒绝接受医疗检查和治疗」，清晨「被发现在牢房中昏迷不醒」。
伊斯兰圣战组织也发布声明，证实「英雄」安德南的死讯。
根据伊斯兰圣战组织先前说法，安德南2月5日在位于约旦河西岸城市哲宁镇（Jenin）附近的家中遭到以军逮捕。
根据巴勒斯坦囚犯协会（Palestinian Prisoners Association），安德南共遭以色列逮捕12次，在狱中累计时间约8年。
以色列指控安德南支持恐怖活动、与恐怖组织挂勾并涉嫌煽动。2004年以来他多次入狱，期间至少5次绝食抗议。
© 2023 AFP