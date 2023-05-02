奥克拉荷马州2少女失踪 警方寻人惊见7具遗体

（法新社华盛顿2日电） 美国奥克拉荷马州（Oklahoma）一名16岁少女不久后即将参加选美比赛，却在昨天连同另一名女孩双双失踪。警方循线前往一名强暴前科犯的住处找人，结果赫然发现多达7具遗体。

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奥克拉荷马州公路巡逻队昨天通报失踪人口，称16岁的布鲁尔（Brittany Brewer）与14岁的韦布斯特（Ivy Webster）下落不明。

她俩最后一次被人看到是在当地时间昨天凌晨1时22分，地点在奥克马尔吉郡（Okmulgee）亨利耶塔市（Henryetta），两人可能跟39岁强暴前科犯麦费登（Jesse L. McFadden）乘坐同一辆白色雪佛兰（Chevrolet）Avalanche小货卡。

警方到麦费登位于亨利耶塔的住处寻人时，竟发现7具遗体。

奥克马尔吉郡警长莱斯（Eddy Rice）表示，「我们认为今天（1日）上午已经发现我们在找的东西」，还说正朝谋杀罪方向侦办案件。

莱斯并提到，警方认为他们发现的遗体包含两名失踪少女，其余死者可能包括麦费登本人和他的家人。莱斯提醒，郡验尸官尚未正式确认死者身分，但当局已停止搜索少女和麦费登的下落。

莱斯拒绝证实与遗体发现地点和凶器相关的任何细节。

根据奥克拉荷马州矫治局监狱纪录，麦费登2003年被判一级强暴罪成立，2020年10月出狱。

法院纪录则显示，麦费登此后又被控诱拐未成年人从事性行为、持有儿童色情书刊等罪名，原定昨天出庭，但他昨天上午并未现身，当局已发布逮捕令。

其中一名死者布鲁尔的父亲告诉地方电视台KOTV，女儿性格活泼外向，而且已被选为亨利耶塔小姐（Miss Henryetta），准备在7月参加在奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）的选美比赛，「现在她去不了了，因为她死了，走了」。

根据布鲁尔的父亲，爱女和麦费登一家人共度周末，原定4月30日晚间返家，但她却再也回不了家了。

© 2023 AFP