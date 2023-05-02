法国经济部长新小说含香艳片段 引来热议

（法新社巴黎1日电） 法国财政暨经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）近日推出新小说，内有一段引发热议的情色描写，这使得政府必须解释，在当前经济困境中，阁员采取这样的写作风格是否恰当。

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自总统马克宏（Emmanuel Macron）2017年上任以来，54岁的勒麦尔就担任财政暨经济部长至今，他身兼作家，有十多本着作，最新的小说名为「美国赋格曲」（Fugue americaine，暂译）。

马克宏大力推行的退休金改革政策引起诸多劳工强烈反对，抗议活动数月不止，暴力时有所闻，但政府主张，为了收支平衡，改革有其必要，因此仍于上月颁布法律。在推动改革的过程中，勒麦尔一直站在捍卫马克宏政策的前线。

由于燃料价格上涨及俄罗斯去年入侵乌克兰，法国人民的生活费用不断飙升，勒麦尔也面临解决问题的压力。

但他的「美国赋格曲」描绘了一个截然不同的世界。

这本小说描述法兰兹．沃海莫（Franz Wertheimer）与奥斯卡．沃海莫（Oskar Wertheimer）两兄弟前往古巴出席传奇钢琴家霍洛维兹（Vladimir Horowitz）的演奏会，人生开始变得一团混乱。

有人特别挑出小说中的一页，在社群媒体上大肆嘲讽并散播。这一页以情色和非常露骨的字眼描写奥斯卡与名叫茱丽亚（Julia）的女子交媾。

极左翼政党「不屈法国」（LFI）国会议员鲁芬（Francois Ruffin）说，勒麦尔不该在法国人民「极度担心通货膨胀」时，花费「任何一分钟、一小时、一周时间来写书」。

不巧的是，这本小说于4月27日发行，国际信评机构「惠誉」（Fitch）隔天正好调降法国的债务评级至AA-。

不仅如此，负责社会经济事务的国务秘书席亚帕（Marlene Schiappa）才刚登上「花花公子」（Playboy）杂志法国版4月至6月号封面，虽然并未裸露，仍引来批评人士对马克宏政府宣传方式的质疑。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）为此动怒，她打电话给席亚帕说，此举「非常不恰当，尤其是在这个时期」。

劳动部长杜索普（Olivier Dussopt）说，他没有读「美国赋格曲」，但他认为勒麦尔有写作的权利。杜索普接受BFM电视台（BFMTV）访问时说，「这显示部长们在西装之下有血有肉」，还坦言看了情色段落之后「莞尔一笑」。

勒麦尔过去4年写了5本书，他说，写作和政务对他而言一点都不冲突。他上周接受法新社访问时说：「如果只有政治，没有文学和浪漫创作赋予的自由，光有政治是不够的。」

法国政坛不少人怀有文学抱负。已故前总统季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）卸任后培养出撰写香艳小说的爱好，例如2009年出版的「王妃与总统」（The Princess and the Presiden，暂译）；前总理菲力普（Edouard Philippe）也参与写过两本惊悚小说。

勒麦尔在推特（Twitter）上说，许多人好奇他怎么有时间兼顾部长职务与写作，但他是一边努力工作，一边学着维持「个人平衡」。

他说：「有些人去博物馆、看电影、听音乐会、看足球赛。也有人莳花弄草，或健行。至于我，则是写作。」

© 2023 AFP