澳洲将禁一次性电子菸

（法新社雪梨2日电） 澳洲卫生部长今天宣布全面取缔电子菸，指责菸草公司故意引诱青少年，让他们成为下一代「尼古丁成瘾者」。

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这是澳洲10年来最大的反菸改革，澳洲将禁止一次性电子菸，停止进口非处方电子菸，并限制电子菸中的尼古丁含量。

澳洲长期走在禁菸的前列，2012年成为第一个执行「素面菸盒包装法」的国家。法国、英国等国也效仿此一政策。

对菸草销售徵收重税，也让澳洲香菸价格名列全球前几贵，一包25支的售价约50澳元（约新台币1020元）。

但近年来，澳洲对广为流行的娱乐用电子菸束手无策，尤其是在青少年中。

卫生部长巴特勒（Mark Butler）在演讲摘录中说：「使用电子菸已成为高中生的头号行为问题，在小学也越来越普遍。就像他们对吸菸所做的那样，大型菸草公司采用另一种令人上瘾的产品，将其放进闪亮的包装中并添加口味，以培养新一代的尼古丁成瘾者。」

人们仍可持处方使用电子菸，作为戒菸的工具。

巴特勒说：「电子菸作为治疗产品出售给世界各地的政府和社区，来帮助老菸枪戒菸。」

根据澳洲卫生福利研究院（Australian Institute of Health and Welfare），澳洲是全球每日吸菸率最低的国家之一，但25岁以下瘾君子的数量日渐增加。

© 2023 AFP