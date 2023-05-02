美入境疫苗规范 5/11结束疫情紧急状态时同步解除

（法新社华盛顿1日电） 白宫今天表示，美国针对联邦政府雇员、入境旅客实施的疫苗接种规范，会在5月11日解除COVID-19（2019冠状病毒疾病）全国紧急状态之际同时解除。

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白宫在声明中说：「今天，我们宣布政府将于5月11日，即COVID-19公共卫生紧急状态解除的同一天，结束针对联邦雇员、联邦承包商和国际航班旅客的COVID-19疫苗要求。」美国有超过100万人因COVID-19丧命。然而，白宫指出，鉴于疫情几乎已经停止肆虐，政府因此着手取消各项先前于疫情重创全国上下、经济活动不得不停摆时所实施的防疫限制措施。

声明提到：「自2021年1月以来，COVID-19死亡人数下降了95%，住院人数下滑了近91%。从全球来看，COVID-19死亡案例处于疫情爆发以来的最低点。」

根据白宫声明，「疫苗接种规定提升了全美疫苗施打的比例，我们大规模的疫苗注射行动挽救了数百万人的性命」。

美国要求入境旅客出示COVID-19疫苗接种证明的做法，与许多国家相同；但政府对自家公民发布疫苗接种令，则不时看到美国民众反弹。

除了终止疫苗规范，美国总统拜登4月时也宣布正式结束COVID-19国家卫生紧急状态。过去3年多来，美国政府采取一系列非常措施，包括投入大量经费来提供全美免费COVID-19筛检和疫苗接种。

© 2023 AFP