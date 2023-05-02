美财长叶伦：最快6月1日达债务上限耗尽资金

（法新社华盛顿1日电） 在美国政策制定者为提高举债上限一事争论不休之际，财政部长叶伦今天表示，美国可能最快于6月初耗尽偿付债务的资金，恐引发灾难性违约。

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由共和党人领导的联邦众议院上周表决提高国家举债上限，但由于共和党人为了他们认为过度支出一事寻求与民主党籍总统拜登摊牌，因此这项法案还结合了大幅削减开支。

共和党人决心要透过国会下议院强推这项「限制、储蓄、成长法案」（The Limit, Save, Grow Act），以强化他们与拜登谈判时的地位，而拜登并不同意削减开支。然而在掌控联邦参议院和白宫的民主党人反对之下，这项法案注定无法成为法律。

这场僵局提高了国会和白宫监督首次国债违约的可能性。

叶伦（Janet Yellen）致函众院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和其他领袖说：「倘若国会没有在6月初以前提高或暂缓债务上限，我们在6月初前将无法继续履行所有政府义务，时间点最快可能落在6月1日。」

美国虽于今年1月就触及31.4兆美元的举债上限，不过财政部采取非常规措施，因而得以持续资助政府的活动。

但若未能在现有工具耗尽前调高或暂缓举债上限，政府恐在付款义务方面违约，这将为经济带来重大影响。

叶伦说：「鉴于目前预测，当务之急是国会必须尽快采取行动来提高或暂缓债务上限，为政府持续偿付债款一事提供长期确定性。」

© 2023 AFP