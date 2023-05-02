苏丹激战不停恐致灾难性人道危机

（法新社日内瓦2日电） 联合国今天表示，由于苏丹敌对将领间仍不顾停火协议而持续激战，愈来愈多人警告恐发生「灾难性」人道危机。

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率领苏丹政府军的总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）与准军事团体「快速支援部队」（Rapid Support Forces）指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）4月15日爆发武装冲突，此后流血事件不断。

空袭与炮火肆虐首都附近大喀土穆地区（greater Khartoum）大片土地，造成数百人死亡、数千人受伤，促使数以千计的苏丹人逃往邻近国家。

联合国苏丹驻地协调员兼人道主义协议员狄恩（Abdou Dieng）在昨天的简报会中警告，局势正逐渐变成「彻头彻尾的大灾难」。

肯亚总统鲁托（William Ruto）也说冲突已达「灾难性程度」，交战将领拒绝「听从政府间发展组织（IGAD）、非洲联盟（African Union）和国际社会的停火呼吁」。

鲁托在与联合国高阶官员的线上会议中说，「不管有没有达成停火」，找到办法提供人道救济是当务之急。

柏罕与达加洛2021年发动军事政变，阻挠苏丹过渡为民选文人统治。两人反目之后公然藐视多项停火协议，最近一次协议为4月30日晚间同意延长停火72小时。

© 2023 AFP