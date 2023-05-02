薪资谈判破裂 好莱坞编剧15年来首度罢工

（法新社洛杉矶2日电） 美国剧作家协会（WGA）在与电影公司和串流平台业者就薪酬和其他工作条件的谈判未获成果后表示，数千名好莱坞电视电影编剧今天开始罢工。

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编剧罢工代表深夜节目可能会逐渐陷入停顿，而且原定于今年稍晚与之后上映的电视剧和电影可能会严重延期上档。

美国剧作家协会推文表示，「根据会员授予的权力，协会理事一致投票决定罢工」。

剧作家协会表示，考量编剧们面临的生存危机，制片厂对其要求所作回应「完全不足」。

在此之前，代表迪士尼（Disney）和Netflix等公司的电影和电视制作人联盟（AMPTP）在声明中表示，谈判「结束，没有达成协议」。

好莱坞编剧上次罢工是在2007年，当时持续了100天，洛杉矶娱乐产业损失约20亿美元（约新台币610亿元）。

这一次劳资冲突起因编剧要求更高报酬及从串流热潮中获得更多分润，但是制片厂表示经济压力让他们必须削减成本。

剧作家协会指责片厂试图创造「零工经济」，让编剧变成「完全自由业」。电影和电视制作人联盟表示，已提出一项「综合性方案」，其中包括提高编剧薪酬。 编剧们表示谋生困难，即使雇主获利并且为高管加薪，通货膨胀却让他们的工资没有成长、甚至下降。拿工会规定最低工资的编剧数量比任何时候都多，节目则雇用更少人，编写较短剧集。

资方声明指出，编剧们要求「强制性人员配置」，也就是要求片厂「在特定时间内，无论是否需要」，都要雇用一定数量的编剧，这是双方争议一个主要症结。

另一个关键问题在于，串流媒体节目付给编剧的费用公式要如何修改。这些节目通常会在完成多年后仍在Netflix等平台上播映。数十年以来的作法是，节目每次重复使用时，例如电视重播或DVD销售，编剧就会获得「重播费」。

但是串流平台的编剧只能领取固定年薪，即使他们写出像「柏捷顿家族：名门韵事」（Bridgerton）或「怪奇物语」（Stranger Things）等全球有数亿观众收看的红极一时作品。

洛杉矶一位电视编剧告诉法新社，这场谈判将「决定串流媒体怎么对我们经济补偿」，不仅是现在，而且关乎未来。 剧作家协会还希望处理人工智慧对于写作造成的未来影响。

资方表示，2021年支付编剧的重播费总额创下4.94亿美元的历史新高。这比10年前的3.33亿美元成长了将近一半，很大程度上要归功于串流媒体。串流媒体内容爆炸性成长，推动编剧需求激增。

为了竞争用户数成长，串流媒体过去几年不惜一切大肆挥霍，业者现正承受来自投资人的巨大压力，要求他们抑制支出以实现获利。

一位熟悉电影和电视制作人联盟立场的消息人士说，「你认为迪士尼解雇7000人，只因为好玩吗」？

© 2023 AFP