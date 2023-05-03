共和党人吁削减预算换调高债限 白宫称不容协商

（法新社华盛顿2日电） 美国白宫今天表示，共和党人敦促把削减开支当作提高债限与避免灾难性违约的前提，总统拜登不会对此与共和党人进行谈判。

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白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说：「这不是我们会协商的议题。」

拜登提议下周在白宫与共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）举行危机会谈，但他强调拒绝把共和党削减开支的目标与通常没有争议的会计程序挂钩，以允许政府提高债务上限。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）说，如果没有调高举债上限，联邦政府最早将在6月1日耗尽资金并陷入债务违约。

尚皮耶说，拜登愿意商讨「解决削减预算的程序」，但举债上限问题应另当别论。

她说：「避免债务违约是国会的宪法职责。有鉴于国会现在时间有限，现在显然唯一能避免债务违约的实际做法是，国会在不设前提下暂缓举债上限。」

尚皮耶说，除此之外，拜登认为麦卡锡提议削减预算「不合理」且「危险」。

以微弱多数把持众院的共和党人已通过一项拟议中的法案，将同意提高举债上债，以换取大幅削减一系列政府计画的预算。然而，这项法案几乎没有机会在民主党掌控的联邦参议院过关。

© 2023 AFP