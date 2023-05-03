快时尚Shein涉使用强迫劳力 美国会促证交当局审查

（法新社纽约2日电） 中国网路快时尚零售业者Shein考虑首次公开发行（IPO）之际，美国两党国会议员敦促证券监管机关提出条件，要求Shein证明未使用中国强迫劳动力。

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20多名美国联邦众议员援引报告指出，这家成长快速的折扣服饰公司使用来自新疆维吾尔自治区的棉花，敦促美国证券管理委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）首长采取行动。

这些国会议员在日期标注为5月1日的信函中说：「Shein积极募集资本，并计划在今年底前进行首次公开发行。」

「我们请您制定法规并强制Shein透过独立验证，证明他们未使用维吾尔强迫劳动力，以作为在美国注册发行证券的条件。」

这封信函由维吉尼亚州民主党籍众议员威克斯顿（Jennifer Wexton）和田纳西州共和党籍众议员罗斯（John Rose）发起，有24名众议员连署。

Shein发言人表示，公司在新疆地区没有供应商，且「无法容忍」强迫劳动。

这名发言人说：「我们非常重视整个供应链的能见度，我们致力尊重人权并遵守每个营运所在市场的法律。」

「我们的供应商须遵守严格的行为规范，符合国际劳工组织（International Labor Organization）的核心公约。」

Shein于2008年在中国创立，自此一直被喻为「快时尚」的典范，目前总部设在新加坡，以短影音社群媒体TikTok和其他网路平台行销自家产品。

人权团体表示，维吾尔族在劳改营中遭到集体监禁，并禁止表达自己的文化。

北京当局则表示，这个少数族裔未受压迫，在西北部新疆地区的任何维安措施都是为了因应恐怖主义威胁。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP