泽伦斯基闪电访问芬兰 参加北欧5国领袖峰会

（法新社基辅3日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天闪电出访芬兰，参加北欧5国领袖峰会。

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芬兰总统府宣布，泽伦斯基将拜会芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto），讨论「乌克兰保卫战」。芬兰今年4月成为北大西洋公约组织（NATO）的最新成员。

泽伦斯基也将分别和瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）、挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）、丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）以及冰岛总理雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdottir）举行双边会谈。

乌克兰总统顾问萨里夫纳（Daria Zarivna）在Telegram发文说：「为了加入北约，以及支援盟友以取得支持，必须从事基本外交工作。」

俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰后，北欧5国全都誓言对乌克兰提供金援和军援。

瑞典、丹麦、芬兰和挪威也加入国际行动，提供乌克兰重型武器，捐出他们的部分德制豹2（Leopard 2）战车，或提供融资供乌克兰购进。

丹麦昨天表示，正在运送价值17亿丹麦克朗（约2亿5000万美元）的军事援助给乌克兰，以协助乌克兰即将发动的攻势。这是丹麦迄今对乌国最大的捐助。

© 2023 AFP