白宫将邀科技界讨论AI风险

（法新社华盛顿2日电） 白宫打算在4日召集谷歌（Google）、微软（Microsoft）、OpenAI和Anthropic等企业高层主管见面，以讨论人工智慧（AI）的前景和风险。

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根据法新社所见邀请函副本，副总统贺锦丽（Kamala Harris）等政府官员将参与讨论，如何确保消费者从人工智慧受益，而同时能免受其害。

邀请函指出，美国总统拜登希望科技公司在向大众提供产品前，能确保产品的安全性。

去年年底，位于旧金山的研发公司OpenAI推出聊天机器人ChatGPT，激发大众对人工智慧领域的兴趣。

美国监管机构上个月朝制定人工智慧规则迈出一步，白宫有可能对聊天机器人ChatGPT等新技术踩煞车。

美国商务部呼吁业界提供意见，这将有助于拜登政府研拟人工智慧相关法规。

美国虽是科技和人工智慧领域创新公司的大本营，其中包括微软（Microsoft）所支持的聊天机器人研发公司OpenAI在内，但相关监管工作却落后于国际。

拜登已敦促国会通过立法，对科技产业设限更严，但由于国会议员间的政治分歧，这些努力想要取得进展的可能性很小。

缺乏规范让矽谷业者可有自由空间，能很快地推出新产品，但也引发各界疑虑，担心人工智慧技术可能对社会造成浩劫，而政府可能来不及监管。

© 2023 AFP