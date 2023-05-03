练枪被嫌吵怒夺邻居5命 墨西哥籍凶嫌德州落网

（法新社华盛顿2日电） 美国媒体报导，在警方连日追缉下，涉嫌在德州枪杀5名邻居的墨西哥籍男子奥罗比萨（Francisco Oropesa）今天在德州城市落网。

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38岁的墨西哥公民奥罗比萨被控于4月28日晚间在德州克里夫兰市（Cleveland）使用AR-15步枪射杀邻居，据传当时他在自家院内开枪练射击，噪音惹来邻居抱怨后，便持步枪前往邻居家杀害5人。5名被害人都来自宏都拉斯，年龄介于9岁到31岁之间。

法新社报导，枪击案发生后，奥罗比萨一度躲过德州当局的追缉。

当局动员数以百计执法人员追缉奥罗比萨，还悬赏8万美元（约新台币248万元）以换取能逮捕奥罗比萨的情资。

圣牙辛托郡（San Jacinto County）地区检察官狄伦（Todd Dillon）告诉美国国家广播公司（NBC）说，奥罗比萨是在距离克里夫兰约27公里的德州城市卡恩修特（Cut and Shoot）被捕。

德州州长艾波特（Greg Abbott）提到嫌犯「杀害了5名非法移民」，不过被害人的实际移民状态尚不清楚。但艾波特后来说，至少有1名被害人「可能合法进入美国」。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，奥罗比萨自2009年以来至少4度遭美国驱逐出境。 （译者：纪锦玲）

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