美国海军：伊朗在荷莫兹海峡扣押油轮

（法新社杜拜3日电） 美国海军表示，伊朗部队今天清晨在荷莫兹海峡扣押一艘悬挂巴拿马国旗的油轮，这是不到一周内第2起类似事件。

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从阿拉伯联合大公国杜拜启程后，这艘名为Niovi的油轮当时正向阿联的富查伊哈港（Fujairah）航行，遭到伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）海军拦截。

司令部设置在巴林的美国海军第五舰队（US Fifth Fleet）在声明中指出：「伊斯兰革命卫队海军所属12艘快速攻击艇在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）中段海域包抄这艘油轮。」

「伊斯兰革命卫队海军随后强迫这艘油轮调头，朝伊朗阿巴斯（Bandar Abbas）海岸外的伊朗领海前进。」

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）报导这起船只「违规」遭扣押事件，但是没有说明具体原因。

船只追踪网站MarineTraffic.com资料显示，事发前这艘油轮航行阿曼湾（Gulf of Oman）。

伊朗海军6天前曾在阿曼湾扣押一艘悬挂马绍尔群岛共和国国旗的油轮。阿曼湾邻近荷莫兹海峡，也是阿拉伯半岛和伊朗之间的水道。

全球至少1/3海运原油出口经过波斯湾附近水域，相关地区不平静，在商业上却至关重要。2018年时任美国总统川普退出伊朗核子协议并且恢复对伊朗经济制裁后，波斯湾附近水域此后就接连发生相关事件。

美国海军第五舰队指出，过去两年伊朗骚扰或攻击15艘悬挂国际旗帜的商船，相关行径「违反国际法、破坏区域安全和稳定」。

最近两起事件发生于西方国家上周收紧对伊斯兰革命卫队的制裁后。伊朗后来也宣布了以欧洲联盟和英国个人与实体为目标的金融制裁和禁止入境等反制作为。

© 2023 AFP