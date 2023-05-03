美机密外泄案 乌克兰总统：美方未事先警告

（法新社华盛顿2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）告诉「华盛顿邮报」（Washington Post）说，上个月闹得沸沸扬扬的美国秘密文件外泄案，白宫并没有事先警告他相关消息。

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泽伦斯基说：「我事先没有从白宫或五角大厦收到消息。」他说：「我们并未接获讯息。我个人没有。」

他补充说：「这对我们无益。」他说：「这无助于白宫声誉，我认为这也无益于美国声誉。」

美国这起难堪的安全漏洞，揭露了美国对乌军即将对俄罗斯部队展开的反攻行动感到不安，并对乌国空防忧心忡忡。

外泄文件还包含俄乌军队伤亡和装备损失的报告，包含北大西洋公约组织（NATO）在黑海上空观察飞机行动的细节，也包括美国暗中监视亲密伙伴乌克兰的内幕。

泽伦斯基虽拒绝证实或否认任何外泄文件的真实性，但他告诉华邮：「任何以某种方式提前通知我们敌人任何资讯，对我们来说绝对是不利的。」

根据华邮报导，泽伦斯基表示，他必须优先考虑战争大局，而非个人对美国欠缺沟通的感受。自俄罗斯2022年2月全面侵乌以来，美国提供了基辅价值数十亿美元的支援。

他告诉华邮：「我不能拿国家冒险。」

他补充说：「在可以坦率直言的地方，我会坦率直言。但风险很高。」

© 2023 AFP