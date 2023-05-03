联合国与媒体：新闻自由不彰 记者不断受到攻击

（法新社纽约2日电） 5月3日是世界新闻自由日，值此之际，联合国官员与媒体今天警告，新闻自由在全球各个角落都受到攻击，记者不断受到骚扰、监禁和杀害。

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联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在新闻自由日前夕，向全球记者与媒体发表录影谈话。他表示「我们所有的自由都取决于新闻自由」，新闻自由是「民主和正义的基础」、「人权的命脉」。

古特瑞斯在纽约联合国总部举行的会议上补充说：「但是在世界各个角落，新闻自由都受到攻击。」

联合国教科文组织（UNESCO）为强调此一问题，将2023年世界新闻自由奖授予3名伊朗妇女、2名记者和1名维权人士，他们目前都身系狱中。

虽然古特瑞斯并未将责任归咎于特定国家，但其他发言人强调了个别案例，像是「华尔街日报」记者格什科维奇（Evan Gershkovich）的例子，格什科维奇因遭控犯下间谍罪被拘留在俄罗斯，但他并不承认那些指控。

华尔街日报发行人拉图尔（Almar Latour）在会中表示：「为新闻自由而战，为伊凡（格什科维奇）获释而战，就是为每个人的自由而战。」 数十家新闻媒体也谴责对格什科维奇的指控毫无根据，美国总统拜登（Joe Biden）表示，监禁格什科维奇是「完全非法」。

其他记者也发现新闻这个行业的危险性不断上升。

流亡的伊朗裔美籍记者阿琳贾德（Masih Alinejad）说：「我来自一个国家，伊朗，在那里当记者是一种犯罪…（并且）可让你入狱，可让你被杀，可让你遭受酷刑。」 无国界记者组织（Reporters Without Borders）表示，2022年有55名记者和4名媒体工作者因公殉职。

古特瑞斯说：「真相受到假讯息和仇恨言论的威胁，试图模糊事实与虚构、科学与阴谋之间的界限。」

他还补充说，记者「经常受到骚扰、恐吓、拘留，还有牢狱之灾」。

© 2023 AFP